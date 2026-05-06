LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra domina il primo set

Al torneo WTA di Roma, l’atleta italiana ha conquistato il primo set contro la sua avversaria, vincendo con il punteggio di 6-2. Durante il match, sono stati registrati alcuni scambi, tra cui un assist di Kraus con una smorzata e un punto gratuito di rovescio. La partita è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Assist di Kraus con la smorzata!! 15-15 Gratuito di rovescio. 0-15 Come prima, apre con la risposta nei piedi Kraus. Toilet break di una Kraus in totale confusione. Cocciaretto-Kraus 6-2! Rapidissimo primo parziale, che non guasta visto il ritardo con cui la sessione serale è cominciata! 0-40 Tre Palle set. Incredibile come Cocciaretto sia salita in cattedra dopo lo 0-1. 0-30 Ancora con il dritto, poi non chiude di volo ma l’altra pasticcia oltremodo sul recupero a campo liberissimo. 0-15 Ruba il tempo di dritto e chiude Cocciaretto. 5-2 A quindici Elisabetta. 40-15 Altra riga di Cocciaretto. Bene.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo set Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra sciupa tre set point e perde a sorpresa il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-7 Primo set per l’ucraina, che si aggiudica il tie-break per 7-5: decisivo un errore di dritto della... LIVE Cocciaretto-Kraus 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 E allora, pareggia subito i conti l’azzurra. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriaca; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende a giocare sul Centrale; Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:10 Previsioni che indicano pioggia prolungata, con pochi sprazzi di sereno in questa prima serata degli ... oasport.it Cocciaretto-Kraus oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSi tinge d'azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro valevole per il primo turno ... oasport.it Elisabetta Cocciaretto fa il suo esordio a Roma sul Centrale del Foro Italico Segui il match con Kraus ora in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook Arriva la pioggia a Roma Tutti i match in corso sono stati interrotti, mentre non è potuto neanche iniziare quello del campo centrale tra Cocciaretto e Kraus. x.com