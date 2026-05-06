LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2 4-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra salva due palle break!

Durante il match tra l’azzurra e l’avversaria, si è arrivati al punteggio di 6-2, 4-3 con l’azzurra in vantaggio. La giocatrice ha salvato due palle break consecutive e ha messo a segno un servizio vincente. In una fase cruciale, Kraus ha calciato un dritto largo, evitando così di perdere il turno di battuta. La partita è in corso, con aggiornamenti in diretta disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Seeeeervizio vincente! Brava! 30-40 Largo il dritto di Kraus, per fortuna. Niente da fare, altra buca. 15-40 Incredibile mancata chiusura di volo di Cocciaretto. Che si attacca al video Review per vedere il caso di doppio rimbalzo. 15-30 Di un millimetro out la risposta vincente di dritto. 0-30 Spinge di rovescio e chiude Kraus, senza mezze misure. 0-15 Lungo il dritto di Cocciaretto. 4-4 Alza il ritmo e chiude di rovescio Kraus. 40-30 Si salva Kraus comandando il gioco con il dritto dopo il servizio e chiudendo di volo. 30-30 Ottima risposta di rovescio! Dai! 30-15 Riga di mezzo presa in risposta da Cocciaretto e punto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra salva due palle break! Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra pareggia i conti annullando due palle break, decisivo il terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 In rete la risposta di dritto dell’azzurra. LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Assist di Kraus con la smorzata!! 15-15 Gratuito di rovescio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriaca; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende a giocare sul Centrale; Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra salva due palle break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Di un millimetro out la risposta vincente di dritto. 0-30 Spinge di rovescio e chiude Kraus, senza mezze ... oasport.it Cocciaretto-Kraus oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSi tinge d'azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro valevole per il primo turno ... oasport.it Elisabetta Cocciaretto fa il suo esordio a Roma sul Centrale del Foro Italico Segui il match con Kraus ora in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook WTA Roma, Internazionali d’Italia: Elisabetta Cocciaretto in campo contro Kraus #IBI26 #6maggio Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui rainews.it/maratona/2026/… x.com