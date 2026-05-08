Alle ore 19.17, Dino Prizmic ha vinto il secondo set contro il suo avversario con il punteggio di 6-2, migliorando notevolmente il suo rendimento in campo. La partita tra Cocciaretto e Navarro si sta svolgendo sul centrale del torneo di Roma 2026, mentre Djokovic si trova al set decisivo. La diretta prosegue con aggiornamenti sui vari incontri in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.17 Dino Prizmic ha alzato vertiginosamente il livello del proprio gioco e ha conquistato il set con il punteggio di 6-2. Adesso Djokovic e il croato disputeranno il terzo e decisivo set; a seguire il match di Cocciaretto. 18.36 Djoovic ha vinto il primo set contro il croato Dino Prizmic (6-2). Al termine di questo incontro scenderà in campo l’azzurra Cocciaretto contro la statunitense Navarro. 17.38 La pioggia ha rallentato il programma del Foro Italico. Dopo un’interruzione di circa un’ora Zverev ha battuto il connazionale Altmaier con un secco 2-0 (7-5, 6-3), accedendo così al secondo turno. Adesso è il momento di Novak Djokovic contro Dino Prizmic, poi toccherà a Cocciaretto e a Navarro scendere in campo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Djokovic al set decisivo, poi l’azzurra

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