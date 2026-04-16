LIVE Cocciaretto-Podrez WTA Rouen 2026 in DIRETTA | set decisivo per Baptiste poi l’azzurra

Durante la partita di qualificazione al torneo WTA di Rouen, Hailey Baptiste ha recuperato uno svantaggio nel secondo set, annullando un match point e portando il punteggio a 7-5. La sfida tra Baptiste e Iryna Shymanovich si decide quindi nel set decisivo, che vedrà protagonisti anche altri tennisti come Cocciaretto e Podrez, mentre il pubblico segue con attenzione gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Hailey Baptiste annulla un match point a Iryna Shymanovich e conquista il secondo set con il punteggio di 7-5: si va al terzo. Ancora attesa, dunque, per l’incontro della classe 2001 azzurra. 13.49 La bielorussa Iryna Shymanovich vince a sorpresa il primo set, per 6-3, contro la statunitense Hailey Baptiste. Ricordiamo che al termine di questo match scenderà in campo l’azzurra Elisabetta Cocciaretto, opposta all’ucraina Veronika Podrez. 12.52 Si è chiuso il primo match di giornata sul Campo Centrale di Rouen: la tedesca Tatjana Maria ha sconfitto in maniera netta, con il punteggio di 6-3, 6-2, la ceca Dominika Salkova.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: set decisivo per Baptiste, poi l’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: Shymanovich avanti di un set contro Baptiste Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: Maria piega Salkova in due set, ora in campo Baptiste-Shymanovich Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucraina; Notizie Elisabetta Cocciaretto - Veronika Podrez: Rouen Women's Singles - - Tennis; Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15 in tv). LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: Shymanovich avanti di un set contro BaptisteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e ... oasport.it Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15 in tv)Impegno di secondo turno questo pomeriggio per Elisabetta Cocciaretto nell’Open Capfinances Rouen Métropole (WTA 250 - montepremi 283.347 ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream facebook WTA Rouen: Cocciaretto soffre, ma sconfigge Charaeva in tre set. Sfiderà Podrez agli ottavi x.com