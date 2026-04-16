LIVE Cocciaretto-Podrez WTA Rouen 2026 in DIRETTA | l’azzurra e l’ucraina in campo per il riscaldamento

In una partita di doppio in corso a Rouen, l’italiana e l’ucraina sono in campo per il riscaldamento prima dell’inizio del match. Attualmente, Podrez ha commesso un errore di dritto a 30-15, mentre ha risposto con un vincente di rovescio a 15-15. La gara si svolge sotto gli occhi di spettatori e commentatori, con il gioco che si sta sviluppando senza ulteriori eventi rilevanti al momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 sbaglia di dritto la Podrez. 15-15 bel vincente di rovescio di Podrez. 15-0 in rete il rovescio dell’ucraina. 15.50 Cocciaretto al servizio. 15.49 Giocatrici in campo per il riscaldamento. 15.47 Tutto pronto, dunque, per la sfida tra la classe 2001 azzurra e la diciannovenne ucraina: una partita che sulla carta può sembrare semplice per la classe 2001 marchigiana, ma che in realtà nasconde diverse insidie, visto il livello espresso dalla sua avversaria nelle qualificazioni e nel primo turno. 15.31 A sorpresa Iryna Shymanovich batte la statunitense Hailey Baptiste, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3: la bielorussa, partita dalle qualificazioni, ai quarti di finale affronterà la tedesca Tatjana Maria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra e l’ucraina in campo per il riscaldamento Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: azzurra a caccia dei quarti contro la giovane ucrainaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Elisabetta... Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: set decisivo per Baptiste, poi l’azzurra Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucraina; Notizie Elisabetta Cocciaretto - Veronika Podrez: Rouen Women's Singles - - Tennis; Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15.30 in tv); Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky. LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: Shymanovich beffa Baptsite al terzo, a breve in campo l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Hailey Baptiste annulla un match point a Iryna Shymanovich e conquista il secondo set con il punteggio di ... oasport.it Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15 in tv)Impegno di secondo turno questo pomeriggio per Elisabetta Cocciaretto nell’Open Capfinances Rouen Métropole (WTA 250 - montepremi 283.347 ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream facebook WTA Rouen: Cocciaretto soffre, ma sconfigge Charaeva in tre set. Sfiderà Podrez agli ottavi x.com