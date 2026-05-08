LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3 6-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra per la prima volta al 3° turno

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azzurra ha concluso il match contro Navarro con un risultato di 6-3, 6-3, ottenendo così l’accesso per la prima volta al terzo turno di un torneo WTA. La partita, giocata in diretta, si è conclusa alle 22.28, segnando un passo importante nella sua carriera in questa manifestazione. La vittoria le permette di proseguire nel torneo, mentre il pubblico segue con attenzione gli sviluppi successivi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.28 Per oggi è tutto amici di OA Sport. La Diretta del match fra Cocciaretto e Navarro, vinto dall’azzurra per 2-0 (6-3, 6-3), termina qui. Adesso sul Campo Centrale del Foro Italico scenderà in campo Lorenzo Musetti contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, incontro che potete seguire su OA Sport! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata tennistica! 22.25 Navarro ha palesato i dubbi sulle condizioni di salute con cui si è presentata a Roma. La statunitense è atleticamente molto lontana dalla forma migliore ed oggi lo si è visto bene quando lo scambio diventava lungo o quando Cocciaretto la costringeva a muoversi lateralmente.🔗 Leggi su Oasport.it

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