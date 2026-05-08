LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3 6-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra accede per la prima volta in carriera al 3° turno

L’azzurra ha vinto il match contro Navarro con i punteggi di 6-3, 6-3, e si è qualificata per la prima volta al terzo turno di un torneo WTA a Roma. La partita si è conclusa alle 22.28, dopo circa un’ora di gioco. La vittoria consente all’atleta di avanzare nel tabellone e di ottenere un risultato storico nella sua carriera. La cronaca della sfida si conclude con questa vittoria.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.28 Per oggi è tutto amici di OA Sport. La Diretta del match fra Cocciaretto e Navarro, vinto dall’azzurra per 2-0 (6-3, 6-3), termina qui. Adesso sul Campo Centrale del Foro Italico scenderà in campo Lorenzo Musetti contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, incontro che potete seguire su OA Sport! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata tennistica! 22.25 Navarro ha palesato i dubbi sulle condizioni di salute con cui si è presentata a Roma. La statunitense è atleticamente molto lontana dalla forma migliore ed oggi lo si è visto bene quando lo scambio diventava lungo o quando Cocciaretto la costringeva a muoversi lateralmente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 6-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra accede per la prima volta in carriera al 3° turno Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Djokovic al set decisivo, poi l’azzurra Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra in campo in serata Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarsela; Live Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma Navarro; Chi affronta Jasmine Paolini al terzo turno di Roma? Prossima avversaria di lusso dopo una maratona. LIVE Cocciaretto-Navarro 6-3, 6-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra accede per la prima volta in carriera al 3° turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Brava Navarro che guida lo scambio e poi gioca un angolo molto stretto col rovescio. Cocciaretto manda a ... oasport.it Cocciaretto-Navarro oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingAndare a caccia di conferme per continuare la propria avanzata nel torneo più prestigioso del panorama nazionale. Nel secondo turno del singolare ... oasport.it Cocciaretto infiamma il centrale Elisabetta Cocciaretto batte Emma Navarro in due set (6-3 6-3) e per la prima volta in carriera accede al terzo round degli Internazionali d'Italia. Ora per lei la super sfida contro Iga Swiatek, per rifarsi della sconfitta proprio x.com CON TE, COCCIA L’esultanza di Elisabetta al termine del match contro Navarro #Tennis #Cocciaretto #IBI26 #WeAreTennis - facebook.com facebook