LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7 6-4 WTA Rouen 2026 in DIRETTA | l’azzurra pareggia i conti annullando due palle break decisivo il terzo set

Nella partita tra Cocciaretto e Podrez nel torneo WTA di Rouen, il punteggio vede l’azzurra perdere il primo set al tie-break, mentre nel secondo set riesce a pareggiare vincendo con un punteggio di 6-4. Nel terzo set, la giocatrice italiana annulla due palle break e porta a casa il match. Durante l’incontro, sono stati registrati alcuni scambi decisivi, tra cui un colpo di dritto in rete e un altro vincente al volo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 In rete la risposta di dritto dell’azzurra. 0-30 Schiaffo al volo vincente di dritto per l’azzurra. 0-15 Largo il rovescio di Podrez. 17.40 Inizia il terzo set con Podrez al servizio. 17.39 Un set che sembrava essere già nelle mani della marchigiana, ha rischiato di subire un ribaltone, con Cocciaretto che ha dovuto annullare due pericolosissime palle break, che avrebbero portato il set sul 5-5. 6-4 Cocciaretto, l’azzurra chiude con un dritto all’incrocio delle righe e in 48? conquista il secondo set. A-40 In rete la risposta di rovescio di Podrez. 40-40 Pizzica la riga il rovescio lungolinea di Cocciaretto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra pareggia i conti annullando due palle break, decisivo il terzo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: Baptiste annulla un match point a Shymanovich e pareggia i conti, ora il terzo set LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 5-2, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: sempre due break di vantaggio per l’azzurra nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Rimane in campo il dritto di Podrez, che resta aggrappata a questo set. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucraina; Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15.30 in tv); Buona la prima per Cocciaretto a Rouen, l'azzurra supera Charaeva; Tutte le notizie del tennis mondiale in Diretta. LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 5-4, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’ucraina annulla un set point e recupera uno dei due break di svantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Hailey Baptiste annulla un match point a Iryna Shymanovich e conquista il secondo set con il punteggio di ... oasport.it Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15 in tv)Impegno di secondo turno questo pomeriggio per Elisabetta Cocciaretto nell’Open Capfinances Rouen Métropole (WTA 250 - montepremi 283.347 ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream facebook WTA Rouen: Cocciaretto soffre, ma sconfigge Charaeva in tre set. Sfiderà Podrez agli ottavi x.com