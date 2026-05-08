LIVE Cocciaretto-Navarro 3-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra strappa subito il servizio all’avversaria!

Durante il match tra Cocciaretto e Navarro al torneo di Roma, l’azzurra ha ottenuto un vantaggio iniziale strappando il servizio all’avversaria. Nel corso del primo game, Navarro ha commesso un errore con il rovescio in uscita dal servizio, portando il punteggio a 0-30. Successivamente, Cocciaretto ha colpito con un colpo potente, mentre Navarro ha continuato a giocare prevalentemente con il rovescio per limitare le offensive della sua avversaria.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 A rete il rovescio di Navarro in uscita dal servizio. 0-15 Super colpo dell’azzurra! Navarro gioca sempre con il rovescio per limitare il dritto dell’azzurra. La giocatrice di “casa” trova però un super vincente lungolinea di rovescio. 3-1 Gioco Cocciaretto. A rete il rovescio ad incrociare di Navarro. L’azzurro consolida il break. 40-15 Rovescio ad incrociare vincente! Cocciaretto fa muovere tantissimo Navarro per il campo. 30-15 Prima ad uscire vincente di Cocciaretto. 15-15 Errore di Cocciaretto con il rovescio. L’azzurra aveva una buona porzione di campo libero, ma il suo colpo in lungolinea finisce fuori.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Navarro 3-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa subito il servizio all’avversaria! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: azzurra in campo in serata LIVE Cocciaretto-Navarro, WTA Roma 2026 in DIRETTA: incontro proibitivo, ma l’azzurra può giocarselaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale del match fra Elisabetta... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Live Emma Navarro - Elisabetta Cocciaretto - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; Cocciaretto-Navarro oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Navarro - Cocciaretto (Internazionali BNL d'Italia); Cocciaretto-Navarro oggi a Roma: orario, programma e dove vederla in TV. LIVE Cocciaretto-Navarro 1-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: solida al servizio l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Lungo il rovescio ad incrociare di Navarro. 0-15 Accelerazione con il rovescio in lungolinea e poi dritto ... oasport.it Cocciaretto-Navarro oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingAndare a caccia di conferme per continuare la propria avanzata nel torneo più prestigioso del panorama nazionale. Nel secondo turno del singolare ... oasport.it Inizia la sessione serale sul Centrale: Elisabetta Cocciaretto sfida Emma Navarro per un posto ai sedicesimi di finale contro Iga Swiatek! x.com Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince - facebook.com facebook