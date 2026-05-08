LIVE Basiletti-Svitolina WTA Roma 2026 in DIRETTA | Jodar avanza l’azzurra chiuderà il programma sulla Supertennis Arena

Nella sessione diurna della WTA Roma 2026, si sono disputati diversi incontri sulla Supertennis Arena. Il primo match ha visto Rafael Jodar vincere contro Nuno Borges con due set di 7-6 e 6-4. In altri incontri in programma, l’azzurra chiuderà la sua partita, mentre sul campo principale si svolgeranno le sfide tra Basiletti e Svitolina. La giornata prosegue con altri incontri previsti durante il pomeriggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Il primo incontro di giornata sulla Supertennis Arena premia il talento spagnolo Rafael Jodar, che batte 7-6, 6-4 il portoghese Nuno Borges. Ora sarà il turno del norvegese Casper Ruud e dello statunitense Zachary Svajda. Ancora tanta attesa per la sfida dell’azzurra, con la sua partita che chiuderà il programma odierno su questo campo. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Noemi Basiletti e l’ucraina Elina Svitolina, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Roma. La classe 2006 toscana, numero 427 del mondo, sta vivendo un vero e proprio sogno qui al Foro Italico, con la vittoria sull’australiana Ajla Tomljanovic che le ha regalato il primo successo della carriera in un tabellone principale WTA.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Jodar avanza, l’azzurra chiuderà il programma sulla Supertennis Arena Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il programma sulla Supertennis Arena Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: programma cancellato per pioggia, l’azzurra torna in campo domani Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra per continuare a sognare; Favola Basiletti: dalle pre-qualificazioni al 2° turno a Roma!; Favola Basiletti! Impresa della n°427: dalle prequali alla prima gioia a Roma (come Sinner nel 2019); Internazionali d’Italia, chi è Noemi Basiletti, la sorpresa azzurra al secondo turno. LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Jodar avanza, l’azzurra chiuderà il programma sulla Supertennis ArenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Il primo incontro di giornata sulla Supertennis Arena premia il talento spagnolo Rafael Jodar, che batte ... oasport.it Basiletti-Svitolina oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, venerdì 8 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente protagonista al Foro Italico di Roma. L'azzurra affronterà nel secondo turno degli Internazionali ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma ARNALDI-DeMinaur 11.00 GRANT-Mboko 14.10* BASILETTI-Svitolina 15.40* DARDERI-Hanfmann 16.30* COCCIARETTO-Navarri 19.00* MUSETTI-Mpetshi Perricard 20.30* ( tv8) Partite del torneo mas facebook Non svegliate Noemi Basiletti trova la prima vittoria in un tabellone principale WTA e sfiderà Svitolina al secondo turno #IBI26 x.com