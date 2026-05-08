LIVE Basiletti-Svitolina WTA Roma 2026 in DIRETTA | Jodar avanza l’azzurra chiuderà il programma sulla Supertennis Arena

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sessione diurna della WTA Roma 2026, si sono disputati diversi incontri sulla Supertennis Arena. Il primo match ha visto Rafael Jodar vincere contro Nuno Borges con due set di 7-6 e 6-4. In altri incontri in programma, l’azzurra chiuderà la sua partita, mentre sul campo principale si svolgeranno le sfide tra Basiletti e Svitolina. La giornata prosegue con altri incontri previsti durante il pomeriggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 Il primo incontro di giornata sulla Supertennis Arena premia il talento spagnolo Rafael Jodar, che batte 7-6, 6-4 il portoghese Nuno Borges. Ora sarà il turno del norvegese Casper Ruud e dello statunitense Zachary Svajda. Ancora tanta attesa per la sfida dell’azzurra, con la sua partita che chiuderà il programma odierno su questo campo. Buongiorno e bentrovati alla  Diretta Live testuale  del match di singolare tra l’ azzurra Noemi Basiletti e l’ucraina Elina Svitolina, valido per il  secondo turno del WTA 1000 di Roma. La classe 2006 toscana, numero 427 del mondo, sta vivendo un vero e proprio sogno qui al Foro Italico, con la vittoria sull’australiana Ajla Tomljanovic che le ha regalato il primo successo della carriera in un tabellone principale WTA.🔗 Leggi su Oasport.it

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