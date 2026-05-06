LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | programma cancellato per pioggia l’azzurra torna in campo domani

La partita tra Basiletti e Tomljanovic alla manifestazione di Roma è stata interrotta a causa della pioggia, con il punteggio di 5-3 in favore dell’azzurra. La giornata di gare è stata cancellata e il match riprenderà domani. Gli organizzatori hanno comunicato la cancellazione del programma odierno, lasciando in sospeso la sfida in corso. I tifosi attendono aggiornamenti sul prosieguo dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 Purtroppo è arrivata la notizia che non speravamo. Gli organizzatori del torneo hanno annunciato la cancellazione del programma di questa sera, con le partite iniziate e quelle ancora da incominciare che passano a domani, aspettando di conoscere gli orari di una giornata piena di match. 22.07 Nel frattempo è arrivata la vittoria di Cocciaretto su Kraus per 2-0, l’azzurra esordisce con una vittoria nel torneo di casa. 22.05 Siamo in attesa di notizie ufficiali da parte dell’organizzazione, che per il momento annuncia che non si gioca prima delle 22.30. Ricordiamo che nessun match può iniziare dopo le 23, con Cinà che quindi è a rischio e che potrebbe essere posticipato a domani.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: programma cancellato per pioggia, l’azzurra torna in campo domani Notizie correlate Leggi anche: LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurra LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra sogna il colpaccioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; La favola di Noemi Basiletti! Da n.427 del mondo si qualifica al tabellone principale del WTA di Roma!; Internazionali d’Italia 2026: Jennifer Ruggeri lotta contro Zeynep Sonmez, ma cede e saluta Roma; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming. LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: match sospeso, le tenniste rientrano negli spogliatoiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.07 Nel frattempo è arrivata la vittoria di Cocciaretto su Kraus per 2-0, l'azzurra esordisce con una vittoria ... oasport.it Basiletti-Tomljanovic oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook BNP Paribas Arena #Pigato -Tyra Grant intorno alle 13 #Basiletti -Tomljanovic intorno alle 19 Supertennis Arena Golubic - #Urgesi intorno alle 13 Townsend - #Brancaccio a seguire 2/2 Sky Sport Sky Sport e Superten x.com