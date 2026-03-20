Oggi si gioca la partita tra Berrettini e Bublik all’ATP di Miami 2026. La sfida si svolge sul campo e viene trasmessa in diretta streaming, con i due tennisti pronti a confrontarsi senza riserve. I giocatori si affrontano in un match che si preannuncia intenso, mentre gli appassionati seguono ogni scambio attraverso gli aggiornamenti live. La partita è visibile sul sito di OA Sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e Aleksander Bublik, tennista kazako numero 10 al Mondo fino ad una settimana fa, valido per il secondo turno dell’ ATP di Miami, secondo Masters 1000 dell’anno dopo quello di Indian Wells vinto da Jannik Sinner, che andrà a chiudere il sunshine double in vista della stagione sulla terra. Berrettini, per raggiungere Bublik al secondo turno, ha affrontato all’esordio nella competizione il francese Alexandre Muller, battuto agilmente per 2-0 (6-4, 6-2), con l’aiuto di ben nove ace e con la prima di servizio messa in campo con il 73%, un ottimo rendimento che tuttavia dovrà essere migliorato, anche se di poco, per competere con il kazako. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro il temibile kazako

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