LIVE Basiletti-Tomljanovic WTA Roma 2026 in DIRETTA | la giovane azzurra sogna il colpaccio

Oggi si disputa la partita tra la tennista giovane azzurra e l’avversaria nel torneo WTA di Roma 2026. La sfida è seguita da vicino dagli appassionati, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla nostra piattaforma. I tifosi sono pronti a seguire ogni scambio, mentre si aspetta di scoprire se la giocatrice italiana riuscirà a conquistare un risultato importante. La partita si svolge sulla terra battuta del circolo romano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Noemi Basiletti e l’australiana Ajla Tomljanovic, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento Slam al Rolland Garros di Parigi. La giovane azzurra classe 2006 è entrata per la prima volta in un tabellone principale di un WTA 1000 grazie alle qualificazioni dove fa un cavalcata incredibile da numero 427 nel ranking mondiale. L’avversaria di oggi, stabilmente da anni nelle migliori cento giocatrici del pianeta, è un ostacolo importante ma che con la giusta dose di carattere può essere scavalcato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic, WTA Roma 2026 in DIRETTA: la giovane azzurra sogna il colpaccio Notizie correlate Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Noskova si aggiudica il secondo parziale per 6-4. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Qualificazioni, Basiletti e Urgesi centrano il main draw. Out Bondioli; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 6 maggio, ordine di gioco, streaming; Urgesi-Golubic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente in campo per dare un seguito alla sua favola. L'azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è ... oasport.it Internazionali d'Italia, gli italiani di domani: 11:00 Stefanini - Ostapenko N.P. 12:30 Urgesi - Golubic N.P. 12:30 Pigato - Grant N.P. 14:00 Brancaccio - Townsend N.P. 14:30 Arnaldi - Munar N.P. 17:00 Basiletti - Tomljanovic N.P. 19:00 Cocciaretto - Kraus 20:30 x.com