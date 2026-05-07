LIVE Cadenasso-Tirante ATP Roma 2026 in DIRETTA | iniziato il programma sulla Supertennis Arena

È iniziato il programma sulla Supertennis Arena durante il torneo ATP di Roma 2026. Alle 12.47, sul campo principale, Zheng ha concluso il primo set contro Bucsa con il punteggio di 7-6 e ha vinto anche il secondo, 6-2. La partita è in corso e i tifosi seguono con interesse gli sviluppi dell’incontro tra Cadenasso e Tirante. La diretta delle gare prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 È iniziato il programma sulla Supertennis Arena con la vittoria di Zheng su Bucsa per 7-6,6-2. Ricordiamo che Cadenasso-Tirante è il quarto match di giornata. 12.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Cadenasso-Tirante. Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Gianluca Cadenasso e Thiago Agustin Tirante, partita valevole per il primo turno dell’ ATP Master 1000 di Roma. Il “nome nuovo” del tennis italiano è pronto a fare il suo esordio al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia 2026. Gianluca Cadenasso è stato protagonista di un inizio di stagione da sogno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il programma sulla Supertennis Arena Notizie correlate LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attesa per la rivelazione stagionale italianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Gianluca... Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming; LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si recupera il match cancellato ieri. LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Gianluca ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook