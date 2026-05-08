LIVE Basiletti-Svitolina WTA Roma 2026 in DIRETTA | Bublik domina il primo set a seguire in campo l’azzurra

Al torneo WTA di Roma 2026, Alexander Bublik ha vinto il primo set contro Sebastian Baez con il punteggio di 6-1. Dopo questa partita, in campo è scesa l’italiana in attesa di giocare il suo incontro. La diretta aggiornamenti sono disponibili online, con le ultime novità sui risultati e gli orari delle partite.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.24 Alexander Bublik si porta il primo set con un netto 6-1, contro l’argentino Sebastian Baez. Al termine di questa partita, sulla Supertennis Arena, scenderà in campo l’azzurra Noemi Basiletti. 17.36 Vittoria facile per la statunitense Jessica Pegula, che domina la turca Zeynep Sonmez con il punteggio di 6-4, 6-0. Ora sulla Supertennis Arena è il turno dell’argentino Sebastian Baez e del kazako Alexander Bublik, a seguire toccherà all’azzurra Noemi Basiletti e all’ucraina Elina Svitolina. 16.03 Dopo una lunga interruzione per pioggia il norvegese Casper Ruud chiude il match contro lo statunitense Zachary Svajda, con un netto 6-1, 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bublik domina il primo set, a seguire in campo l’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Ruud vince facile, l’azzurra in campo in serata, con la pioggia che ha ritardato il programma LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: momento della verità nel primo set per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:20 Punteggio di 5-3 e servizio per la giovanissima livornese classe 2006 che si è brillantemente... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro la temibile ucraina; Favola Basiletti: dalle pre-qualificazioni al 2° turno a Roma!; Roma - Women Risultati di oggi - Tennis; Internazionali d’Italia, chi è Noemi Basiletti, la sorpresa azzurra al secondo turno. LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: vittoria agevole per Pegula, si avvicina il turno dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Dopo una lunga interruzione per pioggia il norvegese Casper Ruud chiude il match contro lo statunitense ... oasport.it Basiletti-Svitolina oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, venerdì 8 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente protagonista al Foro Italico di Roma. L'azzurra affronterà nel secondo turno degli Internazionali ... oasport.it NOEMI RIVIVE LA VITTORIA CON TOMLJANOVIC Basiletti sta impressionando tutti agli @internazionalibnlditalia, dalla wild card per le pre qualificazioni al 2º turno con Svitolina La classe 2006, in passato ha fatto parte del nostro progetto Young Talent - facebook.com facebook WTA Rome – Internazionali BNL d'Italia 2026 1/32 de finale 17h00 Karolina Pliskova Jaqueline Cristian Elina Svitolina Nuria Brancaccio Basiletti 19h00 Emma Navarro Elisabetta Cocciaretto #WTA #IBI26 #Tennis x.com