LIVE Basiletti-Svitolina WTA Roma 2026 in DIRETTA | Bublik domina il primo set a seguire in campo l’azzurra

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo WTA di Roma 2026, Alexander Bublik ha vinto il primo set contro Sebastian Baez con il punteggio di 6-1. Dopo questa partita, in campo è scesa l’italiana in attesa di giocare il suo incontro. La diretta aggiornamenti sono disponibili online, con le ultime novità sui risultati e gli orari delle partite.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.24 Alexander Bublik si porta il primo set con un netto 6-1, contro l’argentino Sebastian Baez. Al termine di questa partita, sulla Supertennis Arena, scenderà in campo l’azzurra Noemi Basiletti. 17.36 Vittoria facile per la statunitense Jessica Pegula, che domina la turca Zeynep Sonmez con il punteggio di 6-4, 6-0. Ora sulla Supertennis Arena è il turno dell’argentino Sebastian Baez e del kazako Alexander Bublik, a seguire toccherà all’azzurra Noemi Basiletti e all’ucraina Elina Svitolina. 16.03 Dopo una lunga interruzione per pioggia il norvegese Casper Ruud chiude il match contro lo statunitense Zachary Svajda, con un netto 6-1, 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it

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