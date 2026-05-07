Al torneo WTA di Roma 2026, la partita tra Basiletti e Tomljanovic si trova sul punteggio di 5-3 nel primo set. La giocatrice livornese, nata nel 2006, ha ottenuto il servizio e si trova a un punto dalla vittoria nel primo parziale. La sfida si sta svolgendo in diretta, con l’azzurra che ha dimostrato di poter competere ad alto livello durante questa fase della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:20 Punteggio di 5-3 e servizio per la giovanissima livornese classe 2006 che si è brillantemente qualificata e che ha mostrato di poter vincere durante il primo set. 12:15 Chiude rapidamente la russa, a minuti in campo quindi Basiletti e Tomljanovic. 11:45 Andreeva-Ruzic 6-1! Poi la prosecuzione del match di Noemi Basiletti! 23.24 Il match tra Basiletti e Tomljanovic verrà recuperato giovedì 7 maggio nella BNP Paribas Arena e sarà il secondo di giornata dalle 11.00 dopo Ruzic-Andreeva. In ogni caso non inizierà prima delle 12.00. 22.33 Per il momento è tutto, il match riprenderà domani. Seguite gli aggiornamenti su OA Sport! Grazie mille per averci seguito, a domani! 22.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Basiletti-Tomljanovic 5-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: momento della verità nel primo set per l’azzurra

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