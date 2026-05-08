LIVE Basiletti-Svitolina 1-6 3-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | secondo set equilibrato tra l’azzurra e l’ucraina

Sul campo centrale del torneo di Roma, si sta disputando il match tra l'italiana e l’ucraina, con quest’ultima in vantaggio nel secondo set. La partita è iniziata con un primo set vinto dall’ucraina, mentre nel secondo, l’italiana ha ottenuto alcuni punti, tra cui un dritto vincente. La cronaca in tempo reale riporta punteggi e scambi tra le due giocatrici, con il punteggio attuale di 1-6, 3-4.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Appena lunga la risposta di rovescio dell’azzurra. 15-0 Dritto vincente di Svitolina. 3-5 Contro-smorzata di rovescio vincente di Svitolina: l’ucraina serve per il match. 30-40 In rete il rovescio di Basiletti. 30-30 Largo il dritto di Basiletti. 30-15 Chiude con il rovescio l’ucraina. 30-0 Lungo il rovescio di Svitolina. 15-0 Dritto vincente in allungo dell’azzurra. 3-4 In rete il passante di rovescio dell’azzurra. 40-15 Non rimane in campo il disperato recupero di dritto di Basiletti. 30-15 Scappia via il recupero di dritto della toscana. 15-15 Lungo il recupero di dritto dell’azzurra. 0-15 Largo il rovescio di Svitolina.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Svitolina 1-6, 3-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: secondo set equilibrato tra l’azzurra e l’ucraina Notizie correlate LIVE Basiletti-Svitolina 1-6, 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’ucraina tiene il servizio in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Comanda e chiude con il dritto Basiletti. Leggi anche: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bublik domina il primo set, a seguire in campo l’azzurra Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro la temibile ucraina; Favola Basiletti: dalle pre-qualificazioni al 2° turno a Roma!; Roma - Women Risultati di oggi - Tennis; Favola Basiletti, dalle pre-quali al secondo turno!. LIVE Basiletti-Svitolina 1-6, 1-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra non sfrutta tre palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Rovescio vincente in risposta di Svitolina. 15-0 Spara fuori un dritto facile facile Svitolina. 1-2 In ... oasport.it Basiletti-Svitolina oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, venerdì 8 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente protagonista al Foro Italico di Roma. L'azzurra affronterà nel secondo turno degli Internazionali ... oasport.it NOEMI RIVIVE LA VITTORIA CON TOMLJANOVIC Basiletti sta impressionando tutti agli @internazionalibnlditalia, dalla wild card per le pre qualificazioni al 2º turno con Svitolina La classe 2006, in passato ha fatto parte del nostro progetto Young Talent - facebook.com facebook WTA Rome – Internazionali BNL d'Italia 2026 1/32 de finale 17h00 Karolina Pliskova Jaqueline Cristian Elina Svitolina Nuria Brancaccio Basiletti 19h00 Emma Navarro Elisabetta Cocciaretto #WTA #IBI26 #Tennis x.com