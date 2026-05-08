LIVE Arnaldi-De Minaur ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Alle 11:04, sul campo centrale del torneo ATP di Roma, non ci sono ancora giocatori in campo, a eccezione di alcune persone negli spazi riservati a loro. La partita tra Arnaldi e De Minaur non è ancora iniziata e la zona di gioco appare vuota. È previsto che la sfida cominci a breve, ma al momento non ci sono movimenti o azioni visibili sul terreno.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:04 Non c’è ancora nessuno, praticamente, tranne negli angoli riservati ai giocatori. Ricordiamo la follia ottemperata dall’organizzazione mettendo biglietti per ogni sessione e ogni campo mai sotto i cento euro. Così facendo non si aiuta la pubblica fruizione, anche se visti i risultati non si direbbe. Giocatori in campo! 10:58 A minuti giocatori in campo! 10:55 Giornata che vede 6 italiani impegnati: Basiletti, Cocciaretto, Grant per le donne e poi Musetti, Arnaldi e Darderi tra i maschi. 10:50 De Minaur viene dalla clamorosa scoppola contro Jodar a Madrid, rivale iberico che potrebbe ripresentarsi in caso di vittoria su Borges, partita che si giocherà in contemporanea.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo! Notizie correlate LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti11:04 Non c’è ancora nessuno, praticamente, tranne negli angoli riservati ai giocatori. LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro l’australianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno molto prestigiosa che... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Live Alex de Minaur - Matteo Arnaldi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: braccio sciolto senza nulla da perdere; Il ruggito di Arnaldi! Esordio vincente contro Munar; Diretta de Minaur - Arnaldi (Internazionali BNL d'Italia). Internazionali Roma diretta oggi: Arnaldi-De Minaur alle 11, stasera Musetti e Darderi. In campo anche Djokovic, orari e dove vederle (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, gli aggiornamenti della giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Arnaldi sfida De Minaur nel primo match delle 11 alla Bnp Paribas Arena, stasera in campo Musetti ... ilmattino.it LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’impresa contro l’australianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Ancora 20' e parte il DAY-4 degli Internazionali d'Italia che prevede spettacolo sin da subito: si gioca ... oasport.it Inizia un'altra splendida giornata di tennis al Foro Italico! Si parte sulla BNP Paribas Arena con la sfida tra Matteo Arnaldi e Alex de Minaur: chi vincerà x.com Arnaldi=De Minaur (ore 11,00) - facebook.com facebook