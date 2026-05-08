LIVE Arnaldi-De Minaur ATP Roma 2026 in DIRETTA | serve un’impresa contro l’australiano
Oggi si gioca una partita importante nel torneo ATP di Roma, con Arnaldi e De Minaur sul campo. I tifosi sono pronti a seguire la sfida, che si svolge in diretta. La partita si svolge in un’atmosfera di attesa, con i giocatori che si sfidano con l’obiettivo di ottenere la vittoria. Gli appassionati possono aggiornarsi in tempo reale sulla partita attraverso la nostra copertura live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno molto prestigiosa che vede di fronte Matteo ARNALDI ad Alex DE MINAUR per un posto in 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma! Serve un’impresa, quasi un miracolo all’azzurro, rinato dopo la vittoria contro Jaume Munar all’esordio qui al Foro Italico ma soprattutto dopo aver alzato il trofeo di Cagliari, prestigioso Challenger 175 che, con la vittoria di mercoledì, ha restituito la top 100 al sanremese seppur in maniera virtuale. Oggi una vittoria contro il top ten aussie varrebbe il ritorno nelle prime 95 piazze della Classifica Live.🔗 Leggi su Oasport.it
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