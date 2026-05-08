LIVE Arnaldi-De Minaur ATP Roma 2026 in DIRETTA | serve l’impresa contro l’australiano

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10:50 il match tra Arnaldi e De Minaur all'ATP di Roma è in corso, con il giocatore italiano che cerca di ottenere una vittoria importante contro l’australiano. De Minaur, dopo una pesante sconfitta contro Jodar a Madrid, si prepara ad affrontare una sfida che potrebbe coinvolgere anche un rivale iberico nel caso di vittoria su Borges, partita in programma nello stesso orario.

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10:55 Giornata che vede 6 italiani impegnati: Basiletti, Cocciaretto, Grant per le donne e poi Musetti, Arnaldi e Darderi tra i maschi. 10:50 De Minaur viene dalla clamorosa scoppola contro Jodar a Madrid, rivale iberico che potrebbe ripresentarsi in caso di vittoria su Borges, partita che si giocherà in contemporanea. 10:46 Precedente che non promette bene, ma fu giocato sul cemento australiano e finì 6-3, 6-0, 6-3. Va sfatato! 10:40 Ancora 20' e parte il DAY-4 degli Internazionali d’Italia che prevede spettacolo sin da subito: si gioca sulla BNP Paribas Arena Arnaldi-De Minaur! Serve un’impresa, quasi un miracolo all’azzurro, rinato dopo...🔗 Leggi su Oasport.it

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