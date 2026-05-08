Al torneo ATP di Roma, la partita tra l’azzurro e il giocatore avversario prosegue con il secondo set in equilibrio dopo il tie-break vinto dall’italiano. Nel terzo set, l’avversario ha ottenuto un break iniziale e si trova avanti 1-0 con un punteggio di 40-0 nel game di battuta. La partita è in corso con i giocatori impegnati nelle fasi decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 A quindici De Minaur. 40-15 Risposta vincente. 40-0 Servizio e dritto anomalo. 30-0 Con il dritto arrota la traiettoria e fa punto De Minaur. 15-0 Lungo il dritto di Arnaldi. Serve De Minaur. 13:16 Ricordiamo che dopo giocherà Osaka e poi non Grant contro Mboko, bensì contro Nikola Bartunkova. 13:15 E quindi, si sforeranno le tre ore probabilmente visto che entrambi sono fuori dallo stadio e che siamo a 2:05 di gioco. Arnaldi è tornato, e anche oggi lo si è visto! Arnaldi-De Minaur 4-6, 7-6(5)! PRIMA VINCENTE! 6-5 Lungo il rovescio in palleggio di Arnaldi, che se perderà il tie-break stanotte non dormirà pensando a questo punto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 7-6, 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro porta meritatamente il match al set decisivo

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