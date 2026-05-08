LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6 7-6 1-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro porta meritatamente il match al set decisivo

Al torneo ATP di Roma, il match tra Arnaldi e De Minaur si trova ora sul punteggio di 4-6, 7-6, 1-1. Durante il secondo set, De Minaur ha messo a segno un dritto anomalo, mentre Arnaldi ha risposto con un passante di rovescio. Il punteggio attuale vede entrambe le squadre in parità, con il pubblico che segue con attenzione gli scambi tra i due tennisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Dritto anomalo a segno De Minaur. 0-15 Graaaaaatuito di dritto! 1-1 A quindici anche Matteo! 40-15 Passante di rovescio. 40-0 Non risponde De Minaur. 30-0 Servizio dritto e schiaffo al volo. 15-0 Slice vincente. 0-1 A quindici De Minaur. 40-15 Risposta vincente. 40-0 Servizio e dritto anomalo. 30-0 Con il dritto arrota la traiettoria e fa punto De Minaur. 15-0 Lungo il dritto di Arnaldi. Serve De Minaur. 13:16 Ricordiamo che dopo giocherà Osaka e poi non Grant contro Mboko, bensì contro Nikola Bartunkova. 13:15 E quindi, si sforeranno le tre ore probabilmente visto che entrambi sono fuori dallo stadio e che siamo a 2:05 di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

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