LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | australiano in difficoltà nel 2° set

Al torneo ATP di Roma, l'incontro tra Arnaldi e De Minaur è in corso con il punteggio attuale di 4-6, 2-1 in favore del tennista italiano. Nel secondo set, l'australiano ha avuto alcune difficoltà, commettendo errori come una palla corta molto sbagliata. Attualmente, Arnaldi sta mantenendo il suo servizio senza problemi, mentre il match continua con ritmo incerto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Tiene la battuta facilmente Arnaldi. De Minaur ha giocato una orrenda palla corta. 40-0 Con la prima Arnaldi. 30-0 Servizio e schiaffo al volo! 15-0 Larga la risposta di ADM. 1-1 Prima vincente. Game che Arnaldi, laddove perdesse, recriminerà. A-40 Miracolo di demi-volo di De Minaur, che ha perso ogni tipo di sicurezza e allora si riversa a rete. 40-40 Ma non finisce qui la serie di regali di ADM, dritto comodo in corridoio. 40-30 Ace, non avevamo dubbi. Se non si sfruttano le occasioni, l’altro torna a vita. 30-30 E infatti, non a caso, servizio e dritto lungoriga perentorio. 15-30 Non chiude più nulla, inverosimile cosa succede.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: australiano in difficoltà nel 2° set Notizie correlate LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro l’australianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno molto prestigiosa che... LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve l’impresa contro l’australiano10:55 Giornata che vede 6 italiani impegnati: Basiletti, Cocciaretto, Grant per le donne e poi Musetti, Arnaldi e Darderi tra i maschi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Live Alex de Minaur - Matteo Arnaldi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: braccio sciolto senza nulla da perdere; Il ruggito di Arnaldi! Esordio vincente contro Munar; Diretta de Minaur - Arnaldi (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: un solo break per il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lo muove, lo costringe all'errore! 15-30 Stecca e riga nello scambio Arnaldi, non però sul dritto ... oasport.it Internazionali Roma diretta oggi: Arnaldi-De Minaur live, stasera Musetti e Darderi. In campo anche Djokovic, orari e dove vederle (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, gli aggiornamenti della giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Arnaldi sfida De Minaur nel primo match delle 11 alla Bnp Paribas Arena, stasera in campo Musetti ... ilmattino.it Arnaldi costretto a inseguire: De Minaur vince il primo set con il punteggio di 6-4 sulla BNP Paribas Arena. x.com Arnaldi=De Minaur (ore 11,00) - facebook.com facebook