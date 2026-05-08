L'Italia ha ancora la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo entro l'autunno. Secondo le ultime comunicazioni, il paese potrebbe evitare la procedura restrittiva nel 2026, a condizione che vengano rispettati determinati parametri fiscali. La decisione dipende dal rispetto delle scadenze e dai dati economici presentati alle autorità europee, che valuteranno l'andamento dei conti pubblici italiani nei prossimi mesi.

È ancora possibile che l'Italia esca dalla procedura per deficit eccessivo nel 2026. Il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis ha dichiarato al quotidiano La Stampa che nella conversazione che ha avuto con il ministro Giancarlo Giorgetti a margine dell'Eurogruppo, quest' ultimo gli ha detto che "potrebbero esserci alcune rivalutazioni dei dati in autunno, alla luce dei numeri definitivi del Superbonus. E quindi potrebbero esserci degli sviluppi". Pertanto, se Eurostat confermasse una revisione del deficit 2025 dal 3,1% al 2,9% nel prossimo ottobre, la Commissione potrebbe decidere di chiudere la procedura subito. "Teoricamente è possibile", ha detto ancora Dombrovskis, confermando che la decisione sarebbe presa "in autunno sulla base dell'eventuale rivalutazione di Eurostat".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'Italia può uscire dalla procedura di infrazione in autunno"

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