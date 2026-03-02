L' Ue | l' Italia non può uscire dalla procedura di infrazione

L’Unione Europea ha dichiarato che l’Italia non può uscire dalla procedura di infrazione, mentre l’Istat si appresta a diffondere dati sul Pil e sull’indebitamento delle amministrazioni pubbliche. Questi numeri, che arriveranno a breve, sono attesi con crescente attenzione, poiché si prevede che presenteranno una sorpresa negativa. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità europee e italiane.

Secondo quanto si apprende, i dati sul Pil e sull’indebitamento delle amministrazioni pubbliche che l’Istat diffonderà a breve conterranno una sorpresa negativa. Il rapporto deficitPil 2025, almeno nelle stime preliminari, dovrebbe essersi attestato al 3,1%. La prima conseguenza è che il nostro Paese non potrebbe uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo in quanto il rapporto tra disavanzo e prodotto interno lordo non si sarebbe collocato al di sotto della soglia del 3% fissata dal Patto di Stabilità. La derivata seconda è che l’Italia non potrebbe fare richiesta di accesso al prestito Safe dell’Unione europea, linea di credito riservata ai Paesi che non hanno extradeficit e destinata all’acquisto di armamenti in base al piano ReArm Europe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

