La valle millecampi nella laguna di Venezia

La valle Millecampi si trova nella laguna di Venezia e si estende tra terra e acqua, offrendo un paesaggio fatto di Casoni, canali e valli da pesca. Si trova tra le città di Padova e Chioggia, e il suo ambiente rappresenta un’area di particolare interesse per chi desidera conoscere un territorio caratterizzato da ampi orizzonti e tradizioni legate alla pesca e alla vita in laguna.

Cammina in un paesaggio dagli ampi orizzonti, sospeso tra terra e acqua: un mondo da scoprire di Casoni, canali e valli da pesca tra Padova e Chioggia. Qui le acque salmastre abbracciano le terre emerse creando un paesaggio silenzioso e a perdita d'occhio dove passeggiare godendo della pace della.