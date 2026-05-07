L' arte di Agrigento approda in laguna | Cinzia Bulone protagonista alla Biennale di Venezia
L’arte proveniente da Agrigento fa il suo debutto alla Biennale di Venezia, portando con sé le espressioni culturali della città. La presenza di un’artista agrigentina in questa mostra internazionale rappresenta un momento di visibilità per la scena artistica locale. L’evento si svolge nella laguna veneziana, attirando visitatori e critici da tutto il mondo, che potranno scoprire le opere esposte.
La cultura artistica agrigentina varca i confini isolani per approdare alla prestigiosa Biennale di Venezia. A rappresentare il territorio nella 61esima Esposizione internazionale d’arte sarà l’affermata artista Cinzia Bulone, collaboratrice della Medinova, che esporrà le proprie opere in una.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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