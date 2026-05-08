L’Iran | Tregua violata Trump | Era solo un colpetto La Cia smentisce il presidente Usa | Teheran non è al collasso – La diretta

Negli ultimi tre mesi, il presidente degli Stati Uniti e il capo del Pentagono hanno ripetutamente dichiarato che l’Iran si trova in una condizione di forte crisi, sostenendo di aver evidenziato questa situazione almeno dodici volte. La situazione è stata descritta come una “tregua violata” da fonti iraniane, mentre la Cia ha smentito le affermazioni di Washington, affermando che Teheran non versa in condizioni di collasso.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo del Pentagono Pete Heghseth hanno dipinto l’Iran come un paese in ginocchio per almeno 12 volte negli ultimi tre mesi. Ma il collasso militare, sociale ed economico di Teheran non si vede. Anzi. L’intelligence americana in un report conclude che l’Iran può sopravvivere al blocco dello Stretto di Hormuz per almeno 3 o 4 mesi prima di affrontare difficoltà economiche più gravi. E secondo la Cia Teheran conserva significative capacità missilistiche. Circa il 75 per cento dei suoi lanciatori prebellici e il 70% delle sue scorte di missili precedenti alla guerra. Nel frattempo, l’Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver «violato la tregua», mentre Trump minimizza: «Il cessate il fuoco è ancora in vigore, è stato solo un colpetto».🔗 Leggi su Open.online

Tregua USA-Iran, i 10 punti del piano di Teheran mettono alla prova Trump

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