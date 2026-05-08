La Cia smentisce Trump | Non è vero che l’Iran è al collasso

Negli ultimi tre mesi, il presidente degli Stati Uniti e il capo del Pentagono hanno ripetutamente descritto l’Iran come un paese in crisi, sostenendo che sia al collasso. Tuttavia, la Cia ha smentito queste affermazioni, dichiarando che tali descrizioni non corrispondono alla realtà. Le dichiarazioni ufficiali mostrano un contrasto tra le valutazioni governative statunitensi e le analisi di intelligence. La situazione rimane al centro di attenzione, con opinioni divergenti sulla condizione dell’Iran.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo del Pentagono Pete Heghseth hanno dipinto l’Iran come un paese in ginocchio per almeno 12 volte negli ultimi tre mesi. Ma il collasso militare, sociale ed economico di Teheran non si vede. Anzi. L’intelligence americana in un report conclude che l’Iran può sopravvivere al blocco dello Stretto di Hormuz per almeno 3 o 4 mesi prima di affrontare difficoltà economiche più gravi. E secondo la Cia Teheran conserva significative capacità missilistiche. Circa il 75 per cento dei suoi lanciatori prebellici e il 70% delle sue scorte di missili precedenti alla guerra. La guerra del Golfo e la resistenza dell’Iran.🔗 Leggi su Open.online

Leone XIV su Trump: “La minaccia contro l’Iran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale”

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