Una recente ricerca suggerisce che l’Inferno di Dante potrebbe nascondere un segreto insolito. Secondo lo studio, il poema non sarebbe solo un’opera letteraria, ma anche un esperimento mentale legato alla fisica degli impatti. La teoria propone una lettura diversa del racconto, ipotizzando collegamenti con concetti scientifici riguardanti la natura di Satana e il suo possibile paragone con un asteroide.

Ci credereste? Stando a un nuovissima ricerca l’ Inferno di Dante Alighieri non è solo un capolavoro letterario, ma sarebbe stato un esperimento mentale di fisica degli impatti. Dai crateri agli effetti delle onde d’urto che hanno rimodellato il globo, il sommo poeta tra le sue terzine avrebbe riprodotto un modello di impatto planetario. E questo centinaia di anni prima della nascita della meteoritica moderna. Insomma, se per secoli la caduta agli inferi di Satana è stata interpretata come una tragedia spirituale, lo studio presentato all’European Geosciences Union General Assembly 2026 cambia le carte in tavola. Dalla tragedia spirituale alla caduta dell’asteroide.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’Inferno di Dante cela un segreto ‘esplosivo’, Satana come un asteroide

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