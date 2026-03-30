Un ragazzo di 17 anni residente nella provincia di Pescara è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attentato in una scuola utilizzando un esplosivo chiamato “madre di Satana”, già impiegato in passato a Bruxelles. Le indagini hanno accertato che il giovane stava lavorando alla creazione di armi e ordigni chimici, con l’intento di mettere in atto una strage.

Roma, 30 marzo 2026 – Stava lavorando alla fabbricazione di armi e di ordigni chimici e programmava di compiere una strage a scuola. Per questo i carabinieri del Ros hanno arrestato un 17enne pescarese, residente a Perugia. Al minorenne vengono contestati anche i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa oltre che detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo stava cercando di realizzare ordigni artigianali. Il minorenne seguiva un gruppo Telegram incentrato su contenuti e narrazioni legati alla supposta superiorità della 'razza ariana'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Progettava strage a scuola con l’esplosivo “madre di Satana” usato a Bruxelles: arrestato 17enne pescarese

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