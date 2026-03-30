Un minorenne è stato arrestato a Perugia con l'accusa di aver pianificato una strage scolastica. Le indagini hanno rivelato che il ragazzo aveva contatti con un gruppo neonazista su Telegram chiamato «Werwolf Division» e aveva in programma l'acquisto di armi ed esplosivi, tra cui un ordigno denominato «madre di Satana». Si stanno ancora valutando le motivazioni e i dettagli dell'operazione.

Voleva compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine High School (20 aprile 1999), seguita dal proprio suicidio: un diciassettenne pescarese domiciliato nella provincia di Perugia è stato arrestato perché gravemente indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'operazione è scattata nelle prime ore della mattina in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Dalle armi all'esplosivo «madre di Satana»: ecco i piani del 17enne arrestato a Perugia. «Programmava una strage scolastica»

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Progettava strage a scuola con l’esplosivo “madre di Satana” usato a Bruxelles: arrestato 17enne pescareseRoma, 30 marzo 2026 – Stava lavorando alla fabbricazione di armi e di ordigni chimici e programmava di compiere una strage a scuola.