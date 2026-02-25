Sanremo 2026 l' esordio dei baresi | Serena Brancale già in top 5 Ermal Meta ricorda i bimbi di Gaza

Serena Brancale entra nella top 5 di Sanremo 2026, grazie al suo stile energico e alla forte presenza sul palco. La sua performance ha conquistato pubblico e giudici, confermando il talento già noto in Puglia. Ermal Meta richiama l’attenzione sui bambini di Gaza, portando in scena un messaggio di solidarietà attraverso la musica. La prima giornata del festival si conclude con un’attenzione particolare alle emozioni e alle cause sociali.

Le due esibizioni dell'Ariston convincono critica e pubblico. La cantante emoziona con il brano dedicato alla madre scomparsa. Il musicista porta sul il tema della guerra E' cominciato in modo positivo il Festival di Sanremo 2026 dei due cantanti baresi in gara, Serena Brancale ed Ermal Meta. La prima serata della kermesse di Rai 1, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, ha visto consensi più o meno unanimi per i due artisti, dati tra i favoriti per fare bene all'Ariston. Per Brancale, già un primo riscontro positivo: l'artista è già tra i primi cinque della classifica dopo il voto della Sala Stampa, assieme a Ditonellapiaga, Arisa, Fulminacci e il duo composto da Fedez e Marco Masini. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Serena Brancale fa venire giù l'Ariston (8), Ermal Meta rischia effetto Povia (6), Fedez e Masini male assortiti (5)Serena Brancale conquista l'Ariston con un'esibizione energica, causando entusiasmo tra il pubblico.

Sanremo: scaletta e orari della prima serata | Serena Brancale commossa. Meta omaggia i bimbi di Gaza. Kabir Bedi con Can Yaman Serena Brancale si commuove durante la prima serata di Sanremo, dopo che il cantante omaggia i bambini di Gaza.

Sanremo 2026, Serena Brancale: Qui con me è una lettera d'amore mia madre

Arisa con "Magica Favola", Fulminacci con “Stupida Sfortuna”, Serena Brancale con “Qui con me”, Ditonellapiaga con “Che Fastidio!” e Fedez e Masini con “Male Necessario” sono le prime cinque canzoni della classifica provvisoria della prima serata in cui ha - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Prima 'classifica' del Festival: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini. Ma è una classifica provvisoria, senza ordine di piazzamento, frutto del voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. #Radio1 @SanremoR x.com