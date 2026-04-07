Venerdì sera a Montevarchi, durante la Via Crucis, la chiesa del Giglio ha accolto un rotolo con sedicimila nomi, creando un momento di silenzio e commozione. La messa si è svolta in ricordo dei bambini di Gaza, con un’atmosfera di raccoglimento e rispetto. La cerimonia ha attirato numerosi fedeli, che hanno assistito a questa rappresentazione simbolica di solidarietà e pace.

Venerdì sera, a Montevarchi, in occasione della Via Crucis, un rotolo di sedicimila nomi ha trasformato la navata della parrocchia del Giglio in un luogo di silenzio e commozione. Ogni nome riportava l’età di un bambino ucciso nella Striscia di Gaza fino a luglio 2025: i nomi sono stati prima distesi sul pavimento e poi sollevati davanti ai presenti, accompagnando la Via Crucis 2026 in un grido di dolore e di Pace che sembrava abbracciare il mondo intero. Il documento, giunto grazie a don Nandino Capovilla di Mestre, attivo in Pax Christi, è stato consegnato alla comunità da una suora tramite Paolo Turini, volontario missionario rientrato proprio quel giorno da una missione in Burkina Faso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grido di pace dalla chiesa del Giglio. Messa in ricordo dei bimbi di Gaza

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La Valle dei Templi invasa dai bambini del mondo: canti, bandiere e un grido per la paceCanti, bandiere, tamburi e centinaia di bambini provenienti da tutto il mondo che attraversano la Valle dei Templi lanciando un messaggio semplice e...

Temi più discussi: Siamo un popolo che vuole vivere!. Il grido di pace che sale da Beirut; Parolin: i grandi della Terra ascoltino il grido di chi vuole un mondo nuovo; Il Papa a Pasqua: Chi scatena le guerre deponga le armi. Facciamo udire il nostro grido di pace; Terra Santa, un grido di pace contro la violenza.

Urbi et Orbi, il grido di pace di Papa Leone XIV: Chi ha le armi, le depongaIl Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it

Leone XIV: Urbi et Orbi, facciamo udire il grido di pace, l’11 aprile veglia a San PietroLa pace che Gesù ci consegna non è quella che si limita a fare tacere delle armi, ma quella che tocca e cambia il cuore di ciascuno di noi. Lo ha detto il Papa, che al termine del messaggio Urbi et ... agensir.it

Il Papa a Pasqua: «Chi scatena le guerre deponga le armi. Facciamo udire il nostro grido di pace» Nel messaggio “Urbi et Orbi” il monito del Pontefice: «La pace si persegue con il dialogo, non con la forza. No all’indifferenza e alla rassegnazione». Alla Mess x.com

SANTA PASQUA 5 aprile 2026 Cristo Signore è risorto! È il grido che questa notte è risuonato in tutte le chiese del mondo, è il grido che ha invaso la notte appena trascorsa. Non un grido di dolore, non un grido di disperazione anche se sarebbe stato normale - facebook.com facebook