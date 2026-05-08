Linee guida per la psicologia scolastica | la ricerca firmata dalle Università di Salerno Bologna e Chieti

Le università di Salerno, Bologna e Chieti hanno pubblicato una ricerca sulle prime linee guida nazionali dedicate alla figura dello psicologo scolastico. Il documento analizza i bisogni degli studenti e propone indicazioni pratiche per l’attività professionale all’interno delle scuole. La ricerca rappresenta un primo passo nel definire standard e procedure per l’intervento psicologico in ambito scolastico, con un focus sulla realtà italiana.

Psicologia e bisogni degli studenti: è made in Salerno il primo elaborato sulle prime linee guida nazionali sullo psicologo scolastico. L’ateneo salernitano, infatti, ha partecipato alla realizzazione del progetto PRIN finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Bisogni della Scuola.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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