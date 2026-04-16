Psicologia a scuola dall’Università di Bologna le prime linee guida nazionali

Un nuovo documento nazionale definisce le linee guida per la psicologia nelle scuole italiane. Il progetto, coordinato dall’Università di Bologna, rappresenta il primo passo ufficiale verso una regolamentazione strutturata della figura dello psicologo nel contesto scolastico. La pubblicazione di queste linee guida è il risultato di uno studio approfondito condotto dal team accademico e mira a standardizzare le pratiche e le funzioni di questa figura professionale nelle istituzioni scolastiche.

Le prime linee guida nazionali per la psicologia scolastica in Italia nascono da uno studio coordinato dall’Università di Bologna, segnando un passaggio importante nel riconoscimento del ruolo dello psicologo all’interno del sistema educativo. Il progetto, realizzato in collaborazione con le.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Gravidanze a rischio, presentate le nuove linee guida nazionaliPer la prima volta l’ostetricia italiana si dota di linee guida nazionali dedicate alle gravidanze ad alto rischio: un vademecum completo per la... Gravidanza a rischio, arrivano le prime linee guida italiane per prevenzione e diagnosiSono arrivate le prime Linee Guida Nazionali dedicate alle gravidanze a rischio, presentate il 26 marzo dalla Società Italiana di Ginecologia e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Università, il boom delle matricole over 40; Università, a Rovereto apre la specialistica (con 80 posti) di Scienze della formazione: I prof del futuro si formeranno qui; Concorso TFA Sostegno 2026: quando uscirà e cosa sappiamo sul XI Ciclo atteso entro giugno da oltre 30mila posti; A Sasso Marconi inaugura Villa Putte: una nuova casa per la musica e la cultura. Psicologia a scuola, dall’Università di Bologna le prime linee guida nazionaliCoinvolte oltre 3.300 persone tra docenti, studenti e dirigenti: nasce il primo modello italiano per rafforzare il ruolo dello psicologo nella scuola ... bolognatoday.it Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - facebook.com facebook