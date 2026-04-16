Psicologia scolastica | arrivano le prime linee guida nazionali per un servizio strutturato oltre lo sportello di ascolto I dati Unibo

Sono state pubblicate le prime linee guida nazionali per il servizio di psicologia scolastica, che prevedono un approccio più strutturato rispetto ai semplici sportelli di ascolto. I dati raccolti dall’università di riferimento mostrano che il benessere negli ambienti scolastici dipende da un supporto psicologico organizzato e continuo. La nuova normativa mira a rafforzare le misure di assistenza, con l’obiettivo di migliorare la salute mentale degli studenti.

Il benessere all'interno delle nostre aule passa da un supporto psicologico costante e ben organizzato. Un ampio studio, finanziato dall'Unione Europea tramite NextGenerationEU e dal Ministero dell'Università e della Ricerca con il bando PRIN 2022, ha coinvolto oltre 3.300 persone. Tra dirigenti, insegnanti, studenti e professionisti del settore, la mobilitazione è stata massiccia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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