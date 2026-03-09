Auto in fiamme sull’A16 Napoli–Canosa tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti domenica 8 marzo intorno alle 20:00 sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, all’altezza dell’uscita di Baiano, per un incendio che ha coinvolto un’auto in marcia. L’intervento si è reso necessario a causa di un veicolo avvolto dalle fiamme durante il tragitto verso Canosa. Nessuna altra vettura è stata coinvolta nell’incidente.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo, mettendo in sicurezza l'area e la carreggiata. A bordo dell'auto vi era il solo conducente, che è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che l'incendio si propagasse. Non si registrano persone ferite. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e per la gestione della viabilità. L'episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

