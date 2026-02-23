Lily Collins interpreterà Audrey Hepburn in un nuovo film

Lily Collins interpreta Audrey Hepburn in un nuovo film dedicato alla realizzazione di Colazione da Tiffany. La scelta dell’attrice si deve alla sua somiglianza con la star del cinema e alla capacità di catturare la delicatezza del personaggio. Il film mostrerà i retroscena delle riprese e il dietro le quinte del celebre film. La produzione sta già lavorando alle prime scene, con un’attenzione particolare ai dettagli storici.

La protagonista della serie Emily in Paris avrà la parte della star del cinema in un progetto che racconterà il making of di Colazione da Tiffany. Sarà Lily Collins a interpretare l'icona del cinema Audrey Hepburn in un nuovo film che racconterà il dietro le quinte della realizzazione del film Colazione da Tiffany. La star di Emily in Paris, inoltre, sarà coinvolta come produttrice del progetto, ispirato a un libro scritto da Sam Wasson. I primi dettagli del film Alla base del nuovo lungometraggio ci sarà quanto raccontato tra le pagine di Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

