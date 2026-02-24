Lily Collins interpreterà Audrey Hepburn nel film su ‘Colazione da Tiffany’

Lily Collins ha ottenuto il ruolo di Audrey Hepburn nel nuovo film su ‘Colazione da Tiffany’ a causa della somiglianza e della sua capacità di catturare l’eleganza dell’icona degli anni Cinquanta. La scelta è stata motivata dalla sua interpretazione convincente in ruoli simili e dalla presenza sul set in prossimità di un importante progetto cinematografico. La produzione ha già avviato le riprese, portando avanti questa trasposizione con entusiasmo.

Non potevamo immaginare un volto migliore per interpretare l’esile ed elegantissima diva degli Anni ’50. Oggi la notizia è ufficiale: Audrey Hepburn sarà Lily Collins, la star inglese, nota per i ruoli come quelli in Emily in Paris, Ted Bundy e Scrivimi Ancora. La talentuosa modella e attrice, dai lineamenti dolci e ingenui, sarà la Hepburn in un nuovo film sul making of del film cult Colazione da Tiffany. La pellicola sarà prodotta da Imagine & Case Study Films. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Audrey Hepburn nell’iconico frame iniziale di ‘Colazione da Tiffany’ Colazione da Tiffany sta tornando. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

