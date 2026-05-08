Sebastiano Visintin critica le indagini sul caso di Liliana Resinovich, affermando che sono partite in modo sbagliato e che, secondo lui, sarà difficile ottenere risposte chiare. In un'intervista, il suo intervento si concentra sulle difficoltà incontrate finora dagli inquirenti nel ricostruire l’accaduto, sottolineando che le prime fasi dell’indagine non sembrano aver prodotto risultati concreti.

Per Sebastiano Visintin scoprire chi ha ucciso Liliana Resinovich sarebbe ormai “impossibile”. Il marito della 63enne trovata senza vita nel gennaio 2022, tre settimane dopo la scomparsa a Trieste, ha detto così ai cronisti che gli chiedevano se fosse preoccupato per l’udienza sui risultati delle perizie tecniche. “Assolutamente no” ha risposto l’unico indagato per l’omicidio, criticando duramente le modalità con cui è stata realizzata l’inchiesta. Le indagini sulla morte di Liliana Resinovich A fine giugno è in programma la seduta in tribunale a Trieste sugli esiti delle analisi dei reperti da parte dei periti, tra cui quella sullo zirconio trovato sulle scarpe di Liliana Resinovich.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin attacca sulle indagini: "Partite male, impossibile avere risposte"

Caso Resinovich, Sebastiano Visintin sul giallo dei sacchi neri - Ore 14 Sera 27/11/2025

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