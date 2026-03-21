Nuove analisi sul caso Resinovich riguardano la presenza di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich e un confronto tra i tagli dei cordini e i coltelli di Sebastiano Visintin. L'attenzione si concentra anche sull'ipotesi che lo zirconio possa essere stato portato dalla stessa Resinovich. Le indagini continuano a verificare i dettagli sui materiali trovati e sui collegamenti tra gli elementi.

Il caso di Liliana Resinovich continua a essere ricco di misteri. Il rinvio della consegna delle perizie a inizio giugno da una parte spazientisce i familiari che attendono una risposta, ma dall’altra fa sperare che ci siano elementi per proseguire con le analisi. Un aspetto ripreso in considerazione è quello dello zirconio sulla punta della scarpa sinistra di Liliana e i tagli sui cordini da comparare con forbici e coltelli sequestrati a Sebastiano Visintin. L’ipotesi dello zirconio sulle scarpe I periti stanno verificando i residui di zirconio trovati sulle scarpe di Liliana Resinovich. Definiscono l’analisi “meritevole di approfondimento”. L’importanza è da far risalire alla possibilità di trasferimento del materiale tramite il lavoro del marito Visintin. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin e l'ipotesi dello zirconio sulle scarpe: "Magari l'ho portato io"

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Presenza di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich. E' quanto ha rilevato uno dei tre periti incaricati di individuare eventuali tracce di Dna o altro sul cordino trovato sul collo di Liliana e su quello che teneva unite le chiavi. #ANSA x.com