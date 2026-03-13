Nell'aprile 2025, le forze dell'ordine hanno perquisito la casa di Sebastiano Visintin, dove lui stesso lavora come arrotino. Durante le indagini, sono state trovate tracce di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich, tracce che corrispondono a un materiale usato dal marito per affilare i coltelli. La scoperta si inserisce nel quadro delle ricerche riguardanti la scomparsa della donna.

Nell'aprile 2025 era stata perquisita la casa di Visintin, dove svolgeva l'attività di arrotino: circa settecento tra coltelli e forbici erano stati prelevati dalla polizia e sono ora sottoposti a comparazioni scientifiche Potrebbe emergere una nuova pista nelle indagini sulla morte di Lilian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Liliana Resinovich, rinvenute tracce di zirconio sulle scarpe, usato dal marito Sebastiano Visintin per affilare i coltelli

Articoli correlati

Leggi anche: Caso Resinovich, spunta la traccia di zirconio sulle scarpe di Liliana: è il materiale usato dal marito per affilare i coltelli

Sulle scarpe di Liliana Resinovich materiale usato per affilare coltelli: è una delle attività del maritoUn nuovo indizio affiora nell’interminabile vicenda della morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa a Trieste la mattina del 14...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Liliana Resinovich

Argomenti discussi: Proroga di 90 giorni per le analisi sui reperti legati alla morte di Liliana Resinovich.

Morte Liliana Resinovich, tracce di zirconio sulle scarpe: indagine verso nuovi sviluppiIl rilevamento del materiale abrasivo sulle scarpe della donna apre nuovi interrogativi sulle circostanze della sua morte e sulle attività del marito. notizie.it

Liliana Resinovich, svolta vicina: spunta una traccia sulle scarpeSulle scarpe di Liliana Resinovich sarebbe stata trovata una traccia potenzialmente utile a fare luce sulla sua morte. newsmondo.it