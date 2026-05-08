Liliana Resinovich il marito su risultati perizie attesi a giugno | Avere risposte dopo 4 anni è impossibile

Il marito di Liliana Resinovich ha dichiarato che i risultati delle perizie, attesi per giugno, non potranno fornire risposte definitive dopo quattro anni. Aggiunge che ottenere chiarimenti in così breve tempo è impossibile. In vista dell'udienza prevista per il 26 giugno, ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alle aspettative sul procedimento e sui documenti che saranno esaminati. La discussione si concentrerà sugli oggetti collegati alla morte della donna.

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Sebastiano Visintin ha risposto alle domande di alcuni giornalisti che gli chiedevano cosa si aspettasse dall'udienza, fissata per il 26 giugno, nella quale si parlerà dei risultati delle perizie sugli oggetti legati alla morte di Liliana Resinovich. Tra i reperti analizzati, anche le scarpe con tracce di zirconio, compatibile con l'attività di arrotino del marito.🔗 Leggi su Fanpage.it Morte Liliana Resinovich: Una ricostruzione impossibile Notizie correlate Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin: “Non andrò al funerale di Claudio Sterpin”Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?" ha detto: "Non andrò venerdì ai... Leggi anche: Liliana Resinovich, il cavillo per le esequie: “Legge che esclude il marito indagato entra in vigore ad aprile” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sebastiano Visintin rinviato a giudizio per diffamazione: il marito di Liliana Resinovich accusò i vicini di sapere qualcosa sulla morte...; Liliana Resinovich | Il fratello Sergio: Sebastiano sapeva che Lilli fosse morta fin dal 14 dicembre; Quarto Grado, anticipazioni 12 dicembre: scambio di accuse su Liliana Resinovich; Quarto Grado, anticipazioni 5 dicembre: i dubbi su Andrea Sempio. Liliana Resinovich, il marito su risultati perizie attesi a giugno: Avere risposte dopo 4 anni è impossibileSebastiano Visintin ha risposto alle domande di alcuni giornalisti che gli chiedevano cosa si aspettasse dall'udienza, fissata per il 26 giugno, nella ... fanpage.it Sebastiano Visintin: «Non sono andato al funerale di Liliana per non creare attrito. Ancora adesso non so dove è sepolta»È iniziato nel Tribunale di Trieste il processo per diffamazione a carico di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, dopo le querele presentate dagli ex vicini di casa ... leggo.it A Trieste il processo per diffamazione contro il marito di Liliana Resinovich. Ascoltati gli ex vicini: «Le sue dichiarazioni hanno scatenato il web». Visintin: «Le indagini sono partite male, ora serve chiarezza» - facebook.com facebook