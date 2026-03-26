Liliana Resinovich il cavillo per le esequie | Legge che esclude il marito indagato entra in vigore ad aprile
La salma di Liliana Resinovich tornerà a Trieste entro i primi dieci giorni di aprile. Una nuova norma entrerà in vigore a quella data, che riguarda le procedure per le esequie, in particolare escludendo il coniuge indagato. La legge stabilisce che, in questi casi, il coniuge non può essere incaricato di occuparsi delle esequie fino all’entrata in vigore della normativa.
Tornerà presto a Trieste la salma di Liliana Resinovich. Fino ai primi 10 giorni di aprile, quando entrerà in vigore la legge che vieta a familiari indagati per omicidio o maltrattamenti di disporre indicazioni sulle esequie, il parente che dovrebbe occuparsi delle esequie sarebbe il marito, Sebastiano Visintin. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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