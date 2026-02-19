Liliana Resinovich il marito Sebastiano Visintin | Non andrò al funerale di Claudio Sterpin
Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha annunciato che non parteciperà ai funerali di Claudio Sterpin, deceduto in circostanze misteriose. La decisione deriva dal fatto che Visintin è indagato per la morte della moglie e preferisce evitare incontri pubblici in questo momento. La cerimonia si terrà venerdì in una chiesa di Trieste, dove amici e parenti si riuniscono per l’ultimo saluto. La vicenda ha scatenato molte discussioni sulla gestione delle emozioni in situazioni delicate.
Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?" ha detto: "Non andrò venerdì ai funerali di Claudio Sterpin. Ha portato via con lui i suoi segreti, non sapremo mai più molte cose".🔗 Leggi su Fanpage.it
