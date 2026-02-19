Liliana Resinovich il marito Sebastiano Visintin | Non andrò al funerale di Claudio Sterpin

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha annunciato che non parteciperà ai funerali di Claudio Sterpin, deceduto in circostanze misteriose. La decisione deriva dal fatto che Visintin è indagato per la morte della moglie e preferisce evitare incontri pubblici in questo momento. La cerimonia si terrà venerdì in una chiesa di Trieste, dove amici e parenti si riuniscono per l’ultimo saluto. La vicenda ha scatenato molte discussioni sulla gestione delle emozioni in situazioni delicate.