No a ddl Bongiorno aderisce anche Fondazione Una Nessuna Centomila

La Fondazione Una Nessuna Centomila si oppone al disegno di legge Bongiorno, motivando la sua posizione con le implicazioni sulla libertà di associazione. La decisione arriva poco prima della manifestazione prevista per il 28 febbraio a Roma, che raccoglie il consenso di numerosi cittadini e organizzazioni. La fondazione invita i partecipanti a manifestare pacificamente, sottolineando l'importanza di difendere i valori democratici. La presenza di questa voce rafforza il dibattito pubblico sull’argomento.

Roma, 23 feb. (askanews) – La Fondazione Una Nessuna Centomila annuncia la sua adesione alla manifestazione nazionale contro il ddl Bongiorno indetta per il 28 febbraio a Roma. “Il 15 febbraio scorso, in tutta Italia, le piazze sono state attraversate dai movimenti femministi e transfemministi, per dire No al DDL Bongiorno e alla volontà politica di ridurre la violenza maschile sulle donne e sulle soggettività LGBTQIA+ a mera questione linguistica”, ricorda la Fondazione in un comunicato, sottolineando che dopo l’adesione di oltre 100 piazze, l’appuntamento si sposta a Roma per il prossimo 28 febbraio alle 14 per un corteo che partirà da Piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Napoli, corteo contro il ddl Bongiorno: «Meglio nessuna legge che questa». Anche Fico in piazzaA Napoli, un corteo si è svolto contro il ddl Bongiorno, dopo che molte donne hanno deciso di manifestare perché ritengono la legge dannosa.

Anche Faenza manifesta contro il Ddl Bongiorno: "La violenza sessuale non è una incomprensione"A Faenza, più di duecento persone sono scese in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno, dopo che il fatto di domenica ha portato alla luce le preoccupazioni sulla modifica dell’articolo 609 bis del codice penale in materia di violenza sessuale.

