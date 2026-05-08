Liceo Artistico San Leucio alla Camera dei Deputati per 1946 a fumetti | FOTO
Il Liceo Artistico Statale “San Leucio” di Caserta ha partecipato all’iniziativa nazionale “1946 a fumetti” promossa dalla Camera dei Deputati per celebrare l’80° anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente. La partecipazione è stata documentata attraverso delle fotografie che mostrano gli studenti coinvolti nel progetto. L’evento si inserisce nelle attività organizzate in occasione di questa ricorrenza storica.
Il Liceo Artistico Statale “San Leucio” di Caserta è stato protagonista dell’iniziativa nazionale “1946 a fumetti”, promossa dalla Camera dei Deputati in occasione dell’80° anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente.La scuola casertana è stata selezionata come unica rappresentante del.🔗 Leggi su Casertanews.it
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