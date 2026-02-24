omaggio a dario argento convegno alla camera dei deputati

Un convegno dedicato a Dario Argento si svolge alla Camera dei Deputati a causa della crescente influenza del regista nel cinema italiano. L’evento, previsto per martedì 24 febbraio alle 16, si terrà nell’Aula dei Gruppi parlamentari, coinvolgendo esperti e appassionati del genere horror. La discussione si concentrerà sulla sua carriera e sui capolavori che hanno segnato il genere. L’incontro si concluderà con un dibattito aperto al pubblico.

ROMA – Martedì 24 febbraio, a partire dalle ore 16, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Omaggio a Dario Argento”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Cooperazione nella protezione dalle minacce informatiche: rinnovato l’accordo tra Camera dei. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

