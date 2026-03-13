Il vice presidente della Camera dei Deputati ha commentato negativamente la riforma della Giustizia, affermando che è stata scritta frettolosamente e in modo inadeguato. Il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della Giustizia si svolge in un clima di tensione e discussioni pubbliche. La discussione sulla riforma ha attirato l’attenzione di vari esponenti politici e cittadini, generando un dibattito acceso sul futuro del sistema giudiziario.

Tempo di lettura: 4 minuti Il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della Giustizia è ormai alle porte con l’appuntamento fissato per domenica 22 e lunedì 23 e per gli elettori sanniti il Movimento 5 Stelle ha organizzato un convegno a Palazzo Paolo V dove ha affrontato i punti cardine della legge votata 4 volte dal Parlamento su proposta del Governo e che ora il popolo è chiamato ad approvare o bocciare. La riforma per i 5Stelle deve essere cancellata tracciando un segno sulla casella No, come ha spiegato dal palco del prestigioso palazzo beneventano il vice presidente della Camera Sergio Costa, già Ministro all’ambiente con il Governo Draghi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Riforma Giustizia, il vice presidente della camera dei Deputati: “E’ stata scritta frettolosamente e male”

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